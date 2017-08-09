Ал. Миранчук: мы с Антоном хотели быть такими же пластичными, как Роналдиньо

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признался, что он и его брат Антон в детстве стремились подражать звёздному бразильцу Роналдиньо.
«Помню, на танцы мама заставила ходить, а на карате… даже не знаю, что мы вообще там забыли. Футболисты должны быть пластичными, но для этого хореография им не нужна — нужны тренировки. Нам с братом нравился Роналдиньо, хотели быть такими же пластичными, красиво играть, стремились к этому. Это тоже сказалось на нашей игре.
Мы с Комбаровыми и Березуцкими разного плана игроки, сравнивать сложно. Всё-таки они играют в защите, а мы в атаке. Нас можно сравнить только с точки зрения внешнего сходства, не более», — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Ал. Миранчук: «Локомотив» будет привыкать к лидерству, набирать обороты и очки