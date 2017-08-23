ЦСКА — «Янг Бойз»: А. Березуцкий проведёт 100-й матч в еврокубках

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий выйдет в стартовом составе своей команды на ответный домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».
Эта встреча станет для 35-летнего футболиста 100-й в еврокубках. На счету Березуцкого станет 66 матчей в Лиге чемпионов, 33 игры в Кубке УЕФА и Лиге Европы, а также один матч в Суперкубке УЕФА. В активе защитника три гола за ЦСКА в еврокубках.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз». Начало — в 21:45 мск.
Напомним, что в первом матче ЦСКА на выезде обыграл «Янг Бойз» со счётом 1:0 благодаря автоголу Нуху Касима.