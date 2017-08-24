175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Веллитон договорился о переходе в «Галатасарай»

24 августа 2017, четверг. 17:43 Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, игравший в последнее время в Турции за «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Галатасарае». 30-летний футболист уже договорился с клубом о контракте и сейчас находится в Стамбуле, утверждает CNN Turk.

По данным источника, Веллитон подпишет с «Галатасараем» двухлетнее соглашение.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Веллитон забил 12 голов в 28 матчах (23 — с первых минут), а также получил шесть желтых карточек.

Набрав шесть очков в двух матчах, «Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Галатасарай Веллитон Трансферы
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
17:47 «Хоффенхайм» отказался продавать «Зениту» 20-летнего полузащитника
17:43 Веллитон договорился о переходе в «Галатасарай»
17:31 Йосида продлил контракт с «Саутгемптоном» в день своего рождения
17:26 Россиянки переиграли Южную Корею по пенальти и вышли в полуфинал Универсиады
17:25 Родионов: никаких конфликтов с руководством «Спартака» у Карреры на сегодня нет
17:23 Хёнесс: Дуглас Коста — немного наёмник, «Баварии» не понравился его характер
17:23 «Зенит» – «Утрехт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
17:11 «Динамо» Киев – «Маритиму»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:45
17:10 «Наполи» отклонил предложение «Зенита» по Джаккерини
17:08 Кингсли: замечательно, что Слуцкий лично хотел видеть меня в «Халле»
16:54 Ибрагимович: я вернулся в «Манчестер Юнайтед», чтобы закончить то, что начал
16:52 Стал известен состав сборной Англии на матчи квалификации ЧМ-2018
16:45 Созин: ЦСКА провёл самый добротный матч в сезоне
16:37 Моуринью: «МЮ» будет терпеливо ждать возвращения Ибрагимовича
16:17 «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем
16:16 ЦСКА предложил «Генту» € 6 млн за нигерийского опорного полузащитника
16:11 «Спартак» оштрафован на 260 тыс. рублей за поведение фанатов
16:09 Йоветич не заинтересовался предложением «Спартака»
16:04 Манчини и Тимощук оштрафованы КДК на 10 тыс. рублей
15:41 Дешам вызвал в сборную Франции Мбаппе, Дембеле не включён в список
15:34 Липпи оставили у руля сборной Китая с условием выхода на ЧМ-2018 в России
15:28 Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция начнётся в 19:00
15:13 Мацуев: участие «Спартака» в Лиге чемпионов – фантастическая ностальгия для нас
15:09 Канчельскис: буду болеть за «МЮ», если он попадётся ЦСКА или «Спартаку»
15:05 «Халл Сити» выкупил полузащитника «Арсенала» Тораля
14:58 «Луч-Энергия» в серии пенальти обыграл «Смену» и вышел в 1/16 финала КР
14:53 Аршавин — о женском футболе: это подобие
14:52 Оздоев: даже не отвлекаюсь на разговоры о возможном переходе в «Спартак»
14:42 Прудников может вернуться в «Анжи» и уже приступил к тренировкам с командой
14:36 Аршавин: нужно уезжать в Европу, пока не почувствовал вкуса жизни в России
14:26 Спортивный директор «Рубина»: Ерохина и Полоза «Зенит» не отдаст, не обсуждается
14:22 Грушевский: в квалификации ЛЧ ЦСКА повезло со жребием, пусть так будет и сегодня
14:07 Мостовой: ЦСКА в пятый раз попал в группу ЛЧ? Он всегда занимает четвёртое место
14:07 Аршавин: на ЧМ-2018 повести сборную России за собой могут Кокорин и Смолов
14:05 Цорк: «Боруссия» ясно дала понять свои требования по Дембеле «Барселоне»
14:01 Вернблум: в игре с «Янг Бойз» должны были снимать все вопросы в первые 10 минут
13:55 Аршавин: такой «Зенит» мне очень нравится
13:54 ЦСКА установил новый клубный рекорд в еврокубках
13:53 Аршавин подтвердил, что может завершить карьеру в 2017 году
13:46 Тихонов: в футболе сейчас очень мало можно преподнести сюрпризов
13:42 Оштрафованный защитник «МЮ» Джонс назвал допинг-офицера придурком
13:24 Источник: Роналду попросил Флорентино Переса приобрести для «Реала» Маркиньоса
13:15 Пот: для игры на позиции «опорника» Нойштедтер должен быть жёстче и злее
13:08 Зобнин и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программе
13:00 Пот: под руководством Фурсенко и Сарсании «Зенит» добьётся больших успехов
Все новости RSS
Партнерский контент