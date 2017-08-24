Веллитон договорился о переходе в «Галатасарай»

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, игравший в последнее время в Турции за «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Галатасарае». 30-летний футболист уже договорился с клубом о контракте и сейчас находится в Стамбуле, утверждает CNN Turk.
По данным источника, Веллитон подпишет с «Галатасараем» двухлетнее соглашение.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Веллитон забил 12 голов в 28 матчах (23 — с первых минут), а также получил шесть желтых карточек.
Набрав шесть очков в двух матчах, «Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции.