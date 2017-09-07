«Арарат» вырвал победу в матче с «Рязанью», забив гол в концовке

В матче восьмого тура Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр» московский «Арарат» принимал на своём поле «Рязань». Встреча проходила на стадионе спорткомплекса имени Э. А. Стрельцова и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте записал на свой счёт Егор Тараканов.
Таким образом, «Арарат» продлил серию без поражений в ПФЛ до восьми матчей. В активе московской команды теперь шесть побед и две ничьи. У «Рязани» — пять побед, одна ничья и два поражения.
«Арарат» (20 очков) сохранил за собой первое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр», а «Рязань» (16), которая располагается на второй строчке, упустила возможность выйти в лидеры чемпионата.
ПФЛ. Зона «Центр». 8-й тур
«Арарат» (Москва) — «Рязань» (Рязань) — 1:0 (0:0)
Гол: Тараканов, 90 (1:0).