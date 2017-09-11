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Орлов: Петербург — футбольная столица. Мы на 1-м месте, и у нас красивая команда

11 сентября 2017, понедельник. 20:21 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, почему домашние матчи «Зенита» стали посещать много девушек, а также назвал Санкт-Петербург футбольной столицей.

«Народ — это мерило. Большинство не знает футбольных правил, ничего не понимает, женщины совсем иначе это воспринимают. Но почему они все ходят на стадион? Им нравится «Зенит», энергетика. Как в музей люди приходят — они же не разбираются, где там постимпрессионизм, где импрессионисты. Им просто нравится. Так и «Зенит» — он нравится.

У нас молодая команда, и ребята, кстати, играют симпатичные, если посмотреть глазами девушек. Я вот думаю, почему столько много молодых девушек стали ходить на «Крестовский». Вы заметили? Потому что красивая команда. «Зенит» всегда был красивым, лазурным. Итальянскую сборную называют «скуадра адзурра», то есть лазурная эскадра. Манчини играл за лазурную эскадру и сейчас тренирует лазурную команду. У нас лазурный цвет, никуда от этого не деться. И пусть ходит больше девушек — это же хорошо.

Это неожиданный успех нового стадиона. Его столько клеймили, а тут вдруг пошли люди. И пусть следующий домашний матч «Зенита» назначен на понедельник, на 20:00, но билеты раскупают. Это потому, что и команда хорошая, и мы на хорошем пути. Мы футбольная столица, мы не первом месте. Это всё очень важно, это всё складывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Орлов: Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Геннадий Орлов Роберто Манчини Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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