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Анчелотти: не понимаю реакцию Рибери на замену, собираюсь поговорить с ним

13 сентября 2017, среда. 10:58 Футбол

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поведение полузащитника Франка Рибери после замены в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (3:0). Французский футболист был очень недоволен тем, что его заменили на 78-й минуте. В гневе он сорвал с себя футболку и бросил её рядом с Хави Мартинесом, который сидел на скамейке запасных.

«Конечно, я понимаю, что футболист хочет играть 90 минут. Но, может быть, иногда они не понимают, что в ситуации с Рибери я внёс изменения не потому, что он плохо сыграл – его выступление было хорошим, — а потому, что оставалось 10 минут до конца. Игра была под контролем, в воскресенье у него были некоторые проблемы, он не тренировался, поэтому я дал ему возможность отдохнуть. Я не понимаю его реакцию и поговорю с ним. Он был расстроен, но у него была жёлтая карточка, и я дал ему возможность отдохнуть. Возможно, он не думал об этом», — цитирует Анчелотти ESPN FC.

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Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Франк Рибери
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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