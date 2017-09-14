Калиниченко: Ещенко — хороший парень, боец, но Лига чемпионов — не его уровень

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение об игре красно-белых в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Встреча, прошедшая в Словении 13 сентября, завершилась вничью — 1:1. На 59-й минуте Александр Самедов вывел красно-белых вперёд, но победный счёт подопечные Массимо Карреры не удержали, пропустив на 85-й минуте.
«Матч в Словении в очередной раз обнажил проблемы «Спартака»: построение атакующих действий, низкая реализация моментов, ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне „Марибора“ смотрелся неубедительно, что же будет с „Ливерпулем“ и „Севильей“, где на флангах более классные футболисты?!
Схема с тремя центральными защитниками полностью себя оправдала. Если раньше эта зона, мягко говоря, не внушала доверия, то сейчас три центральных выглядят надёжно. Причем в любом сочетании. Однако с краёв постоянно приходят опасные атаки. Кроме того, от Ещенко и Комбарова нет помощи впереди. Оба ограничиваются банальными навесами, часто лишёнными остроты. К тому же сказывается отсутствие Зе Луиша. Без него бороться вверху некому.
Никаких гирь я не увидел. Команда готова физически, спокойно отпахала 90 минут. Все проблемы „Спартака“ – исключительно в игровой плоскости. К сожалению, ребята наступили на те же грабли, что и в предыдущих матчах чемпионата: поведя в счёте, зачем-то прижались к воротам, начали действовать на удержание. Вместо того чтобы контролировать мяч, перевести игру на половину поля соперника, сами себе придумали нервотрепку. За это и поплатились.
Фернандо провёл средненький матч, ошибок хватало. Самедов, хотя и забил, тоже не лучший футбол показал. Промес вообще выдал одну из самых слабых игр за все годы в „Спартаке“. Вот к Реброву претензий нет, неоднократно выручал. Пропущенный гол уж точно не на его совести», — заявил Калиниченко в интервью «Спорт-экспрессу».