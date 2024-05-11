«Интер» забил более 86 мячей в чемпионате Италии впервые за 53 года

В пятницу, 10 мая, «Интер» обыграл в гостях «Фрозиноне» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Бенито Стирпе» завершилась со счётом 5:0.

Таким образом, команда Симоне Индзаги забила более 86 мячей в Серии А впервые за 53 года. Тогда миланский клуб в сезоне-1950/1951 забил 101 мяч после 36 туров.

Лучшим бомбардиром «Интера» в нынешнем сезоне является нападающий Лаутаро Мартинес. На счету аргентинца 24 мяча в 33 играх. Нападающий Маркус Тюрам отметился 20 голами в 33 матчах.

После 36 туров «Интер» лидирует в чемпионате с 92 очками, оформив досрочное чемпионство. Второе место занимает «Милан» (71 очко), замыкает тройку «Ювентус» (66 очков).

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