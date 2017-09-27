Бубнов: если бы не Абрамович, Слуцкий вряд ли оказался бы в Англии

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого в «Халл Сити», отметив, что если бы не владелец «Челси» Роман Абрамович, он бы не оказался в Англии.
«У меня были большие сомнения относительно Слуцкого в Англии. Одно дело, когда ты работаешь в чемпионате России с ведущими футболистами, со сборной, в такой команде, как ЦСКА, и другое — ты приходишь на более низкий уровень в целом, в клуб, где есть проблемы, в незнакомую среду. Ему пришлось учить язык, адаптироваться. Я через это прошёл во Франции, это очень тяжело.
А учитывая, что у Слуцкого и здесь в психологическом плане были сумасшедшие нагрузки, мы знаем, чем всё закончилось в сборной, то с одной стороны это для него опыт, вызов, как он сам говорит, но с другой стороны это рискованный шаг.
Если говорить про успех, мы знаем, благодаря кому он оказался в Англии. Если бы не Абрамович, Слуцкий вряд ли там оказался. В Англии встречают с надеждой, перспективой, но если результат давать не будешь, это быстро закончится. Если ничего не изменится, то Слуцкий вернётся уже к зиме.
Он сам озвучил задачу – вернуться в Премьер-лигу. С таким состоянием дел в команде это будет сложно сделать», — сказал Бубнов.
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