Румынский тренер по физподготовке Лазареску войдёт в штаб Хохлова в «Динамо»

Румынский тренер по физподготовке Патрик Лазареску войдёт в тренерский штаб нового главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова. Об этом специалист рассказал в беседе с пресс-службой клуба. Отметим, что Лазареску ранее уже работал в «Динамо» вместе с Даном Петреску.
«Он многим ребятам знаком по работе в «Динамо» с Даном Петреску. Патрик, тренер по физподготовке. Многим его и представлять не надо. Хороший специалист хорошего уровня, который знает российский футбол изнутри, знает многих игроков из «Динамо». Мы вместе работали, и его работа мне импонирует», — сказал Хохлов.
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