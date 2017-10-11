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Румынский тренер по физподготовке Лазареску войдёт в штаб Хохлова в «Динамо»

11 октября 2017, среда. 12:35 Футбол

Румынский тренер по физподготовке Патрик Лазареску войдёт в тренерский штаб нового главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова. Об этом специалист рассказал в беседе с пресс-службой клуба. Отметим, что Лазареску ранее уже работал в «Динамо» вместе с Даном Петреску.

«Он многим ребятам знаком по работе в «Динамо» с Даном Петреску. Патрик, тренер по физподготовке. Многим его и представлять не надо. Хороший специалист хорошего уровня, который знает российский футбол изнутри, знает многих игроков из «Динамо». Мы вместе работали, и его работа мне импонирует», — сказал Хохлов.

Хохлов: исходя из результатов, был готов возглавить «Динамо»
Новый тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов — о том, как будет поднимать команду со дна.
Источник: Официальный канал ФК "Динамо" в YouTube Сообщить об ошибке
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