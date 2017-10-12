Роналду стал донором плазмы и призвал своих подписчиков последовать его примеру

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал донором плазмы и на своей официальной странице в «Инстаграме» призвал подписчиков последовать его примеру. В течение последних нескольких лет португалец является частью движения «BeThe1Donor», которое запустило медицинскую кампанию Abbott с целью увеличения пожертвования крови и плазмы во всём мире.
«Мотивация! Я знаю, насколько этот пакет с плазмой может помочь людям, которые в ней нуждаются. Поделитесь ею с теми, кто в ней нуждается, и вдохновляйте других на пожертвование», — говорится в сообщении.
Плазма представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость, которая получается при выходе из крови, лишённой эритроцитов и лейкоцитов, и составляет 55% от общего объёма крови. Переливание плазмы помогает остановить кровоизлияния, восстановить объём крови и экстрагировать белки, также из неё делают лекарства, которые позволяют лечить многочисленные патологии.
Роналду присоединился к движению, чтобы помочь сыну своего бывшего одноклубника и всем нуждающимся. AS пишет, что 32-летний футболист два раза в год сдаёт кровь и призывает людей хотя бы один раз в год делать то же самое.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.