Лунёв получил ушиб мышцы ноги в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал повреждение вратаря Андрея Лунева в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0.
«У него ушиб мышцы, сильно досталось после удара в ногу. Не думаю, что травма сильная. Посмотрим завтра-послезавтра», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
В первом тайме встречи Лунёв получил повреждение, а в перерыве его заменил Юрий Лодыгин. Лунёв до сегодняшнего дня принял участие во всех матчах «Зенита» в РФПЛ в нынешнем сезоне.
ЦСКА – «Зенит»: Лунёв получил повреждение и был заменён на Лодыгина