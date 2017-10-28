«Валенсия» сократила отставание от «Барселоны» в таблице Примеры до одного очка

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Симоне Дзадза и Родриго, который реализовал пенальти. За «Алавес» отличился Алексис Руано.
«Валенсия» с 24 очками в активе закрепилась на втором месте в турнирной таблице Примеры. У лидирующей «Барселоны» на одно очко больше и матч в запасе. «Алавес» (3) находится на предпоследней 19-й строчке.