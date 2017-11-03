Бубнов: «Локомотиву» не хватило функционала, «Шериф» был свежее

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).



«Поражение от „Шерифа“ можно объяснить тем, что „Локомотив“ потратил много сил с „Краснодаром“ и „Зенитом“. В этой игре как раз не хватило функционала, свежести, чтобы от начала до конца активно оказывать давление на соперника. „Шериф“ — неплохая команда. „Локомотиву“ пришлось очень трудно в Молдавии, и по той игре можно было говорить, что в ответном матче „Локомотив“ будет ждать непростая встреча. В какой-то степени сказалось и то, что команда Сёмина, не имея игрового преимущества, забила гол в первом тайме. Это расслабило „Локомотив“. „Шериф“ быстро сравнял счёт и во втором тайме смог навязать прессинг в середине поля, из-под которого „Локомотив“ так и не смог выйти. Плюс по ходу игры хозяева лишились из-за травм Гилерме с Эдером и заканчивали матч в меньшинстве. С первых же минут было видно, что „Локомотив“ ждёт вязкая игра и соперник свежее», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

«ЦСКА в дерби придумает себе проблемы». Прогнозы на 16-й тур РФПЛ Сумеет ли ЦСКА на позитиве после Лиги чемпионов обыграть «Локомотив»? Отнимет ли очки у «Спартака» амбициозная «Уфа»? Пробуем угадать.