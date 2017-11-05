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«Вольфсбург» в седьмой раз подряд сыграл вничью в Бундеслиге

Футбол

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» принимал на своём поле «Герту». Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Юнус Малли, Марио Гомес и Дивок Ориги. На 20-й минуте Гомес не смог реализовать пенальти. За «Герту» голы забили Ведад Ибишевич, Карим Рекик и Дейви Зельке. Таким образом, «Вольфсбург» в седьмой раз подряд сыграл вничью в Бундеслиге, а всего в активе команды восемь ничейных результатов после 11 туров при одной победе и двух поражениях.

«Вольфсбург» (11 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Герта» (14) находится на 11-й позиции.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
3 : 3
Герта
Берлин
0:1 – Ибишевич – 1, 1:1 – Малли – 41, 2:1 – Гомес – 44, 2:2 – Рекик – 53, 3:2 – Ориги – 60, 3:3 – Зельке – 83
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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