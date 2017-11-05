В матче 11-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» принимал на своём поле «Герту». Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Юнус Малли, Марио Гомес и Дивок Ориги. На 20-й минуте Гомес не смог реализовать пенальти. За «Герту» голы забили Ведад Ибишевич, Карим Рекик и Дейви Зельке. Таким образом, «Вольфсбург» в седьмой раз подряд сыграл вничью в Бундеслиге, а всего в активе команды восемь ничейных результатов после 11 туров при одной победе и двух поражениях.

«Вольфсбург» (11 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Герта» (14) находится на 11-й позиции.