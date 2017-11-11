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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира — 2018 в России

Футбол

Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира — 2018 в России после матчей шестого тура группового турнира африканской квалификации.

Сборная Туниса сыграла вничью с командой Ливии и стала недосягаемой для сборной ДР Конго в турнирной таблице группы А. Встреча проходила в Радесе на стадионе «Олимпик де Радес — 7 ноября» и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Марокко в группе С выиграла у команды Кот-д'Ивуара. Игра состоялась в Абиджане на стадионе «Феликс Хопье-Боини» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Турнирная таблица африканской квалификации.

ЧМ-2018 - Африка. Группа A. 6-й тур
11 ноября 2017, суббота. 20:30 МСК
Тунис
0 : 0
Ливия
ЧМ-2018 - Африка. Группа C. 6-й тур
11 ноября 2017, суббота. 20:30 МСК
Кот-д'Ивуар
0 : 2
Марокко
0:1 – Дирар – 25, 0:2 – Бенатиа – 30

Сборная Марокко сыграет на ЧМ впервые с 1998 года, а сборная Туниса — с 2006 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная Ливии — Футбол Сборная Марокко — Футбол Сборная Туниса - Футбол ЧМ-2018
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