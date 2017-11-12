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В ГУ МВД Москвы назвали причину поэтапного освобождения трибун «Лужников»

Футбол

В ГУ МВД Москвы назвали причину поэтапного освобождения трибун «Лужников» после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1).

«Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами футбольного матча на стадионе «Лужники» приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий. На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля.

Станция метро «Воробьёвы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.

Необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей. Указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка", — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по г. Москве корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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