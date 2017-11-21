Эмери не видит ничего предосудительного в посещении Неймаром ночной вечеринки

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил мнение, что нападающий команды Неймар имеет право проводить время с друзьями за пределами футбольного поля.

Ранее Неймар во время пребывания в расположении сборной Бразилии в Лондоне для участия в товарищеском матче с Англией (0:0) в ночное время суток был замечен гуляющим по городу и на вечеринке. Футболист якобы проводил время с друзьями до шести утра по местному времени.

«Вне своей работы, футбола он может развлекаться в компании своих друзей. Неймар хорош на тренировках. Он молод, и ему нужно выбираться в свет с друзьями. Однако при этом с него не снимается ответственность за свои действия», — цитирует Эмери FourFourTwo.