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«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», отыгравшись в концовке встречи

Футбол

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Родриго, который отличился на 60-й минуте после передачи Хосе Луиса Гайя. «Барселоне» удалось сравнять только на 82-й минуте. С голевой передачи Лионеля Месси точным ударом отметился Хорди Альба. Таким образом, обе команды продлили свои серии без поражений в нынешнем сезоне Примеры.

«Барселона» (35 очков) остаётся лидером турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Валенсию» на четыре балла.

Испания - Примера. 13-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия
1 : 1
Барселона
Барселона
1:0 – Родриго – 60, 1:1 – Альба – 82
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