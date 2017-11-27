«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», отыгравшись в концовке встречи

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Родриго, который отличился на 60-й минуте после передачи Хосе Луиса Гайя. «Барселоне» удалось сравнять только на 82-й минуте. С голевой передачи Лионеля Месси точным ударом отметился Хорди Альба. Таким образом, обе команды продлили свои серии без поражений в нынешнем сезоне Примеры.

«Барселона» (35 очков) остаётся лидером турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Валенсию» на четыре балла.