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«Сампдория» разгромила «Пескару» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

Футбол

«Сампдория» разгромила «Пескару» в матче четвёртого раунда Кубка Италии и вышла в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голы в составе «Сампдории» забивали Гастон Рамирес, Джанлука Капрари и Давид Ковнацки, оформивший дубль. За «Пескару» отличился Ахмед Бенали.

Представители Серии А «Кальяри» и СПАЛ вылетели из Кубка Италии. «Кальяри» на своём поле проиграл команде «Порденоне» (1:2), которая выступает в Серии С, а СПАЛ потерпел поражение во встрече с «Читтаделлой» (0:2), представляющей Серию В.

В 1/8 финала Кубка «Сампдория» сыграет с «Фиорентиной», «Порденоне» — с «Интером», а «Читтаделла» — с «Лацио».

Кубок Италии. 4-й раунд
28 ноября 2017, вторник. 23:00 МСК
Сампдория
Генуя
4 : 1
Пескара
Пескара
1:0 – Ковнацки – 2, 2:0 – Рамирес – 9, 3:0 – Капрари – 31, 3:1 – Бенали – 52, 4:1 – Ковнацки – 74
Кубок Италии. 4-й раунд
28 ноября 2017, вторник. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
1 : 2
Порденоне
Порденоне
0:1 – Анхель – 7, 1:1 – Дессена – 18, 1:2 – Бассоли – 62
Кубок Италии. 4-й раунд
28 ноября 2017, вторник. 20:00 МСК
СПАЛ
Феррара
0 : 2
Читтаделла
Читтаделла
0:1 – Па – 13 (автогол), 0:2 – Скенетти – 87
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