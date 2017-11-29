«Сампдория» разгромила «Пескару» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

«Сампдория» разгромила «Пескару» в матче четвёртого раунда Кубка Италии и вышла в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голы в составе «Сампдории» забивали Гастон Рамирес, Джанлука Капрари и Давид Ковнацки, оформивший дубль. За «Пескару» отличился Ахмед Бенали.

Представители Серии А «Кальяри» и СПАЛ вылетели из Кубка Италии. «Кальяри» на своём поле проиграл команде «Порденоне» (1:2), которая выступает в Серии С, а СПАЛ потерпел поражение во встрече с «Читтаделлой» (0:2), представляющей Серию В.

В 1/8 финала Кубка «Сампдория» сыграет с «Фиорентиной», «Порденоне» — с «Интером», а «Читтаделла» — с «Лацио».