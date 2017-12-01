Глушаков: такие матчи сплачивают коллектив даже больше, чем матч с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от гостевого матча 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», завершившегося победой красно-белых со счётом 1:0. В предыдущем туре «Спартак» обыграл на своём поле «Зенит» со счётом 3:1.

«Была больше борьба. Но надо отдать должное Туле — хороший стадион и хорошее поле, позволявшее играть в футбол. Не позволяли играть в футбол ветер и погодные условия. А так, в принципе, всё нормально было.



Мы понимали, что надо выигрывать. Это очень важный матч. После таких побед, как над «Зенитом», происходит выплеск эмоций, поэтому у нас мог быть недонастрой, но в итоге все бились, как мужики. Мы верили в победу, хотели выиграть. В перерыве говорили в раздевалке, что надо терпеть и выигрывать.



Недонастроя не было. На нашу игру повлияли погодные условия. Не газон. Главное, выиграли. Было очень важно взять три очка. Такие матчи сплачивают коллектив даже больше, чем матч с «Зенитом». На «Зенит» не надо никого настраивать, а такие матчи, как сегодняшний, вырываются на зубах и иногда приносят даже больше удовольствия», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Наш футбол».