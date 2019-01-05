Сульшер: Лукаку становится лучше, он забил отличный гол после передачи Санчеса

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом» поделился мнением об игре форварда команды Ромелу Лукаку.

«Ромелу становится лучше. Он отдыхал на Рождество, а теперь приводит себя в форму. Ему нужно было провести эти 90 минут. Он забил отличный мяч после передачи Алексиса Санчеса, который записал в актив уже два голевых паса в двух матчах», — приводит слова Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».

После увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Лукаку забил три гола в трёх встречах.

«Красные дьяволы», набрав 38 очков, занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.