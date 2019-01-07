Лучшим игроком года в Болгарии признан Десподов, которым интересовался «Спартак»

Нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов был признан лучшим футболистом в Болгарии по итогам 2018 года, сообщает Sportal.

До победы 22-летнего футболиста в номинации лучшего игрока года в стране эту награду три раза подряд вручали полузащитнику московского «Спартака» Ивелину Попову.

В декабре сообщалось, что «Спартак» в зимнее трансферное окно заинтересован в приобретении Десподова. Красно-белые якобы готовят по данному трансферу солидное предложение. Болгарская команда рассчитывает выручить на продаже футболиста € 4 млн.



В составе своего клуба Десподов провёл 79 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 голевых передач. В его активе два матча и один гол за сборную Болгарии, в составе которой он дебютировал в 2015 году.