Бенатиа: прошу вас отнестись с уважением к моему выбору

Марокканский защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа, который перешёл в катарский «Аль-Духайль», в социальной сети попрощался с туринской командой.

«После двух напряжённых дней хочу воспользоваться возможностью, чтобы попрощаться с замечательной семьёй „Ювентуса“. С игроками, болельщиками, персоналом, тренерами и остальной частью семьи „Юве“, по которой я буду скучать.



Я покидаю многих друзей, которых надеюсь скоро снова увидеть. Мы многое пережили вместе и добились больших успехов. Ещё в июле я был уверен, что закончу тут свою карьеру, но в жизни иногда происходят сюрпризы, которые заставляют менять планы на жизнь.



Спасибо вам за любовь. Есть те, кто не хочет принимать мой выбор, но я прошу вас отнестись с уважением к нему. Forza Juve, постарайтесь выиграть все трофеи», — написал защитник в «Инстаграме».