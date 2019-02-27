Лебедев: выступаю за продажу пива на стадионах, но законопроект ещё не внесён

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение за то, чтобы вернуть продажу пива на российские стадионы.

«Сейчас законопроект о продаже пива на стадионах ещё не внесён, когда это произойдёт, я не знаю. Я выступаю за то, чтобы продавать пиво на стадионе, если это может финансово помочь содержать стадионы, где пиво будет продаваться, или помочь командам, которые там играют. Содержать стадионы достаточно дорого. Да, в Ростове народ постоянно ходит на матчи, но в Саранске, уверен, ситуация хуже, а возить туда сборную России постоянно не получится. Кстати, на чемпионате мира, когда пиво спокойно продавали на стадионах, не было ни одного происшествия с болельщиками из-за этого. Более того, такая практика есть и в Испании, и в Германии, ничего плохого в продаже пива на стадионе нет.



Что касается поправок в статью 21 Закона «О рекламе», где предлагается снова разрешить рекламу алкоголя на телевидении и спортивных мероприятиях, то на данный момент рассмотрение поправок перенесено, а в первом чтении они были отклонены. За внесение поправок голосовала только «Единая Россия», а все остальные фракции выступили против. Думаю, во втором чтении рассмотрено всё будет нескоро. Лично я выступаю против рекламы алкоголя на спортивных мероприятиях и телевидении, алкоголь и спорт — вещи несовместимые. Телевидение смотрит молодёжь, которая должна хотеть заниматься спортом, а реклама алкоголя будет призывать к другому. Аргумент «за» был только в том, что это поможет СМИ. Поправки поддерживает почти всё правительство, против только министерство здравоохранения», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.