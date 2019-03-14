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Президент «Зенита» встретился с главой «Барселоны»

Президент «Зенита» встретился с главой «Барселоны»
Футбол / РПЛ

Президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев побывал с рабочим визитом в «Барселоне», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В ходе поездки Медведев провёл встречу с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу и обсудил перспективы сотрудничества, включая развитие академии и клубной инфраструктуры, посетил «Камп Ноу», в том числе центр инноваций, музей и мегамагазин; ознакомился с билетной программой и системой продажи абонементов. Президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.

После завершения встречи Медведев отправился в расположение сине-бело-голубых в Испании. Сегодня команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

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