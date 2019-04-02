«Крылья Советов» подписали контракты с двумя молодыми форвардами

«Крылья Советов» подписали соглашения сроком на два года с молодыми игроками Никитой Саликовым и Богданом Чинарёвым. Как сообщает официальный сайт самарского клуба, оба форварда заявлены и выступают за молодёжный состав «Крыльев Советов».

Чинарёву 17 лет, он является воспитанником центра подготовки футболистов «Крыльев Советов». Саликов в свои 16 лет является самым юным игроком в заявке команд Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. Он является воспитанником тольяттинской академии футбола им. Юрия Коноплёва.

«Крылья Советов» после 21 тура занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 11-е место с 24 очками в активе. В следующем туре команда Миодрага Божовича сыграет на выезде против «Оренбурга».