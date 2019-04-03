Стадион Олимпиады-80 может принять дебаты между Зеленским и Порошенко

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут состояться на НСК «Олимпийский» в Киеве. Именно такое условие действующему главе государства поставил начинающий политик.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовёте меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — сказал Зеленский в видеообращении на своём канале в YouTube.

При этом им были поставлены условия, что дебаты обязательно должны пройти на столичном стадионе «Олимпийский» в присутствии зрителей и всех телеканалов страны. Зеленский потребовал также, чтобы перед выступлением кандидаты в президенты прошли медэкспертизу на наличие в крови алкоголя или наркотиков.

В 1980 году НСК «Олимпийский» принял шесть матчей группового футбольного турнира и четвертьфинал летних Олимпийских игр.