УЕФА назначил судей на четвертьфиналы Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций сегодня, 9 апреля, назначил арбитров, которые будут работать на первых четвертьфинальных матчах Лиги Европы.



Встречу в Лондоне между «Арсеналом» и «Наполи» обслужит бригада испанца Альберто Ундиано Мальенко. На матче «Вильярреал» — «Валенсия» будет работать английская бригада во главе с Майклом Оливером.



Игру «Бенфика» — «Айнтрахт» доверили судить англичанину Энтони Тейлору, а встречу «Славия» — «Челси» рассудит бригада немецких арбитров во главе с Феликсом Цвайером, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 11 апреля. Полностью календарь матчей евротурнира можно посмотреть на «Чемпионате».