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УЕФА назначил судей на четвертьфиналы Лиги Европы

УЕФА назначил судей на четвертьфиналы Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций сегодня, 9 апреля, назначил арбитров, которые будут работать на первых четвертьфинальных матчах Лиги Европы.

Встречу в Лондоне между «Арсеналом» и «Наполи» обслужит бригада испанца Альберто Ундиано Мальенко. На матче «Вильярреал» — «Валенсия» будет работать английская бригада во главе с Майклом Оливером.

Игру «Бенфика» — «Айнтрахт» доверили судить англичанину Энтони Тейлору, а встречу «Славия» — «Челси» рассудит бригада немецких арбитров во главе с Феликсом Цвайером, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 11 апреля. Полностью календарь матчей евротурнира можно посмотреть на «Чемпионате».

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