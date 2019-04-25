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Симонян и Черчесов провели в музее РФС экскурсию для юных футболистов

Симонян и Черчесов провели в музее РФС экскурсию для юных футболистов
Футбол / РПЛ

25 апреля в музее Российского футбольного союза состоялся «Урок футбола», который для юных футболистов провели директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин и заместитель генерального директора РФС Александр Зорков, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Экскурсию по музею провели первый вице-президент РФС Никита Симонян и главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов.

В рамках мероприятий седьмого сезона международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» при поддержке Российского футбольного союза клубы Российской Премьер-Лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги проводят «Урок футбола» в общеобразовательных школах. Футболисты и тренеры общаются со старшеклассниками в формате «вопрос-ответ», после чего проводят мастер-класс для учащихся младшей школы в спортивном зале.

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