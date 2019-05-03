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«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве

«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» уступил петербургскому «Зениту» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч арбитр Сергей Осипов из Смоленска.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Зенита» Максим Левин. На 31-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Магомеда-Эми Хакиева. Перед самым свистком на перерыв гости вновь вышли вперёд, отличился Даниил Князев. В концовке встречи третий гол в ворота «Ахмата» забил Максим Бачинский.

«Зенит», набрав 50 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» (30) — на 12-м месте. В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА. «Ахмату» предстоит домашняя встреча с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 12 мая.

Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
03 мая 2019, пятница. 16:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
1 : 3
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 – Левин – 20, 1:1 – Хакиев – 31, 1:2 – Князев – 45, 1:3 – Бачинский – 82
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