«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве

В матче 27-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» уступил петербургскому «Зениту» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч арбитр Сергей Осипов из Смоленска.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Зенита» Максим Левин. На 31-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Магомеда-Эми Хакиева. Перед самым свистком на перерыв гости вновь вышли вперёд, отличился Даниил Князев. В концовке встречи третий гол в ворота «Ахмата» забил Максим Бачинский.

«Зенит», набрав 50 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» (30) — на 12-м месте. В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА. «Ахмату» предстоит домашняя встреча с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 12 мая.