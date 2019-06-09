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Португалия обыграла Нидерланды и стала первой победительницей Лиги наций

Португалия обыграла Нидерланды и стала первой победительницей Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Завершился финальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Нидерландов. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау». Победу в игре одержали хозяева финальной части турнира.

Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте. Его автором стал Гонсалу Гуэдеш. Вингер «Валенсии», получив мяч от Бернарду Силвы, пробил примерно с линии штрафной площади соперника в левый от Яспера Силлессена угол ворот. Голкипер нидерландцев, несмотря на то, что дотянулся до мяча, спасти свою команду от гола не смог.

Таким образом, Португалия стала первым победителем турнира Лиги наций УЕФА. Сборная Нидерландов стала второй. Национальная команда Англии, обыгравшая в серии пенальти сегодня днём швейцарцев, заняла 3-е место.

Лига наций УЕФА. Лига A. Финал
09 июня 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
1 : 0
Нидерланды
1:0 – Гуэдеш – 60
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