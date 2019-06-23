Г. Невилл: Сульшер должен принять несколько жёстких решений для будущего «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл высказался о ситуации в стане манкунианцев.
«Когда начинал путь в основной команде, были такие игроки, как Пол Инс и Рой Кин, и один неудачный пас считался абсолютным преступлением. Сейчас у „Манчестер Юнайтед“ нет таких блюстителей. Там есть несколько хороших профессионалов, как Хуан Мата и Скотт Мактоминай. Но не думаю, что они оказывают влияние в раздевалке. Это настоящая проблема.
Люблю Сульшера. Но что бы он ни чувствовал, он должен избавиться от каждого, кто не соответствует принципам „Манчестер Юнайтед“. Помню, когда Почеттино прибыл в „Тоттенхэм“, я ходил к нему. Он разделил доску на две колонки: в одной были фамилии игроков, с которыми он хотел работать, в другой — тех, кто должен был уйти. Посмотрите на „Тоттенхэм“ сейчас. Он проделал блестящую работу вместе с людьми, которые помогали ему собирать команду. Почеттино был вынужден принять несколько жёстких решений, из-за которых клуб терял деньги, но это было правильно для будущего. Это то, что Сульшер должен сделать в „МЮ“, — приводит слова Невилла Goal.com.
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