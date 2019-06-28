Форвард «Вердера» Крузе стал игроком «Фенербахче»
Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе перешёл в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого клуба.
31-летний футболист согласовал детали трансфера и договорился о подписании контракта с «Фенербахче», рассчитанного на три года, после прохождения медосмотра на следующей неделе. Напомним, что в конце июня срок действия соглашения Крузе с «Вердером» истекает, поэтому игрок перейдёт в «Фенербахче» на правах свободного агента.
Крузе выступал в составе бременского «Вердера» с 2016 года. В минувшем сезоне немецкий футболист принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. С 2013 года Крузе выступает также за национальную команду Германии.
- 28 июня 2019
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