Клопп: не уйду до окончания контракта, нет необходимости его продлевать сейчас
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что любит свою команду и не покинет клуб до окончания контракта, который рассчитан до 2022 года, сообщает The Telegraph.
«Я не уйду до окончания контракта. Это моё желание. Поэтому важен контракт. У нас достаточно времени для принятия решений по новому соглашению. Нет необходимости делать это сейчас. Три года — это слишком рано для беспокойства. Это просто контракт.
Владельцам клуба нравится то, что я делаю. Мне нравится то, что делают они. Я люблю команду. Полностью сосредоточен на «Ливерпуле», — приводит слова Клоппа The Telegraph.
По итогам минувшего сезона «Ливерпуль» занял второе место в английской Премьер-лиге, набрав рекордные 97 очков, а также выиграл Лигу чемпионов.
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