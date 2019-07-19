Клопп: не уйду до окончания контракта, нет необходимости его продлевать сейчас

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что любит свою команду и не покинет клуб до окончания контракта, который рассчитан до 2022 года, сообщает The Telegraph.



«Я не уйду до окончания контракта. Это моё желание. Поэтому важен контракт. У нас достаточно времени для принятия решений по новому соглашению. Нет необходимости делать это сейчас. Три года — это слишком рано для беспокойства. Это просто контракт.



Владельцам клуба нравится то, что я делаю. Мне нравится то, что делают они. Я люблю команду. Полностью сосредоточен на «Ливерпуле», — приводит слова Клоппа The Telegraph.



По итогам минувшего сезона «Ливерпуль» занял второе место в английской Премьер-лиге, набрав рекордные 97 очков, а также выиграл Лигу чемпионов.