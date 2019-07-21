Жёлтая Сёмину, Булыкин на матче и подарок Гили фанату. Фото победы «Локо»

21 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев из Ижевска. Ему ассистировали Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону).
Счёт был открыт на 6-й минуте — автором гола стал Михаил Костюков, ему ассистировал Хызыр Аппаев. На 31-й минуте «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Антонио Эдера с передачи Мацея Рыбуся. Победу «Локомотиву» принёс гол Владислава Игнатьева с паса Антона Миранчука.
«Локомотив», набрав четыре очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (0) — на последнем, 16-м месте.
В 3-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 июля. «Тамбову» 27 июля предстоит домашняя игра со «Спартаком».
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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