«Урал»: скоро представим новичка, играет в сборной, забивал «Спартаку»

«Урал» в социальной сети анонсировал подписание контракта с новым футболистом, который пополнит состав екатеринбургской команды.

«Совсем скоро объявим новичка! Догадаетесь, кто он? Игрок сборной. Тренировался у Станислава Черчесова. Забивал «Спартаку», — говорится в официальном „твиттере“ уральского клуба.

Вероятно, речь идёт о нападающем «Легии» и сборной Польши Михале Кухарчике, который вместе с Черчесовым работал в варшавском клубе. Кроме того Кухарчик принимал участие в противостоянии со «Спартаком» в Лиге Европы сезона-2011/12. В выездной встрече форвард отметился забитым мячом, позволившим польскому клубу пройти в групповую стадию турнира. С 2011 года выступает за свою национальную команду.