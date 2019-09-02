Гвардиола, Клопп и Почеттино — претенденты на звание тренера года по версии ФИФА
Испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), немец Юрген Клопп («Ливерпуль)» и аргентинец Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») вошли в список претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила пресс-служба организации. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.
«Тренер года ФИФА» — футбольная награда, учреждённая в 2010 году. Приз вручается футбольному тренеру, который по мнению ФИФА был лучшим в прошедшем сезоне. Выбор лучшего тренера определяется голосованием.
Первым обладателем этого звания стал португалец Жозе Моуринью, возглавлявший в то время «Интер». В 2018 году лучшим тренером был признан наставник сборной Франции Дидье Дешам.
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