Президент московского ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем бизнеса по утилизации нефтяных и буровых отходов, а также использованной бытовой и компьютерной техники, сообщает РБК.



Компания «Корпорация инновационных технологий» (КИТ) подала заявку на проведение общественных слушаний по утилизации отходов. Напомним, 29 августа 35% КИТ получил Гинер, став крупнейшим акционером компании.



По информации источника, КИТ планирует утилизировать нефтяные и буровые отходы в Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе, где работает большинство российских крупных нефтяных компаний, а также в Краснодарском и Красноярском краях. Отмечается, что компания имеет лицензии для обращения с опасными и неопасными отходами.