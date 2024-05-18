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Опубликована сборная лучших игроков сезона испанской Ла Лиги

Опубликована сборная лучших игроков сезона испанской Ла Лиги
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Ла Лига и EA SPORTS объявили победителей награды «Команда сезона».

В неё также попал украинский форвард «Жироны» Артём Довбик, уже забивший 20 голов и сделавший 7 ассистов в 34 матчах сезона чемпионата Испании. 15 победителей из списка 50 номинантов выбирали голосованием среди болельщиков, капитанов команд и комиссии экспертов.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Команда сезона выглядит следующим образом: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль (все «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Илкай Гюндоган (все «Барселона»), Савио, Алеш Гарсия, Артём Довбик, Мигель Гутьеррес (все «Жирона»), а также Унай Симон («Атлетик Бильбао»).

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