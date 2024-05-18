Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель поддержал Леона Горецку после невызова в сборную Германии на Евро-2024

Томас Тухель поддержал Леона Горецку после невызова в сборную Германии на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о невызове полузащитника мюнхенского клуба Леона Горецки в сборную Германии на домашний чемпионат Европы – 2024.

«Он заранее знал, что его не будет в составе сборной Германии на Евро-2024,. Мои помощники говорили с ним. Не знаю, сильно ли это помогает ему. Он провёл для нас очень достойный сезон, в том числе на разных ролях. Я убеждён, что Леон сделал всё, чтобы попасть в команду. Очевидно, что разочарование велико», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне Горецка сыграл 41 матч, забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Материалы по теме
Нагельсман объяснил, почему Горецка и Хуммельс не поедут на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android