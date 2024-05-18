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Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале ЛЧ

Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале ЛЧ
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Украинский голкипер Андрей Лунин сказал главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, как он отреагирует на вероятный выход Тибо Куртуа в стартовом составе на финал Лиги чемпионов.

По информации издания Rea Madrid Confidencial, Лунин сказал наставнику мадридцев, что для него не станет проблемой выход Куртуа на главный матч сезона, и это никак не отразится на его решении подписать новый контракт с «Реалом».

Ранее уже появлялась информация, что Лунин продлит соглашение с испанским грандом до лета 2029 года.

Источником отмечается, что в раздевалке «Реала» царит полная гармония, которую невозможно сделать ещё лучше, и это заслуга Карло Анчелотти.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня.

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