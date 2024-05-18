Стефано Пиоли: я стараюсь не думать о своём будущем в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Торино» в 37-м туре чемпионата Италии.

«Это была хорошая неделя: победа над «Кальяри» и завоевание второго места позволили нам быть спокойнее. Я думаю, это чувство спокойствия могло бы помочь нам выступить на высоком уровне и хорошо завершить сезон. Нам предстоит встретиться с командой, у которой дома лучшая защита в Серии А.

Моё будущее в команде? Я стараюсь не думать о будущем. Как всегда было с тех пор, как я перешёл в «Милан», мы все встретимся с руководством клуба в конце сезона, чтобы решить, что будет дальше. Я сосредоточен на том, чтобы помогать команде, и тогда в игру вступят определенные эмоции. У меня всегда были отличные отношения с клубом, во все времена», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

После 36 туров «Милан» занимает второе место с 74 очками. Досрочное чемпионство оформил «Интер» (92 очка).