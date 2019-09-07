Хет-трик Кейна принёс Англии крупную победу над Болгарией
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.
Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Гарри Кейн, которому ассистировал Рахим Стерлинг. В начале второго тайма Кейн отправил второй мяч в ворота болгарской сборной, точно пробив с 11-метровой отметки. На 55-й минуте счёт до крупного довёл Стерлинг. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кейн. На 73-й Кейн оформил хет-трик, вновь забив с пенальти.
Англия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Болгария (2) — на 5-м месте.
- 7 сентября 2019
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:33
-
20:24
-
20:14
-
19:59
-
19:50
-
19:37
-
19:30
-
19:22
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:16
-
18:09
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:33
-
17:21
-
17:19
-
16:58
-
16:54
-
16:29
-
16:15
-
16:00
Партнерский контент