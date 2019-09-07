Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хет-трик Кейна принёс Англии крупную победу над Болгарией

Хет-трик Кейна принёс Англии крупную победу над Болгарией
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Гарри Кейн, которому ассистировал Рахим Стерлинг. В начале второго тайма Кейн отправил второй мяч в ворота болгарской сборной, точно пробив с 11-метровой отметки. На 55-й минуте счёт до крупного довёл Стерлинг. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кейн. На 73-й Кейн оформил хет-трик, вновь забив с пенальти.

Англия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Болгария (2) — на 5-м месте.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 5-й тур
07 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 0
Болгария
1:0 Кейн – 24'   2:0 Кейн – 49' (пен)   3:0 Стерлинг – 55'   4:0 Кейн – 73' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент