Хет-трик Кейна принёс Англии крупную победу над Болгарией

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Гарри Кейн, которому ассистировал Рахим Стерлинг. В начале второго тайма Кейн отправил второй мяч в ворота болгарской сборной, точно пробив с 11-метровой отметки. На 55-й минуте счёт до крупного довёл Стерлинг. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кейн. На 73-й Кейн оформил хет-трик, вновь забив с пенальти.

Англия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Болгария (2) — на 5-м месте.