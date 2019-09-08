Пёнтек: Гаттузо называл нас с Пакетой двумя монголоидами

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек рассказал, какие трудности испытывает в общении с полузащитником миланского клуба Лукасом Пакетой.



«Мы с Пакетой не говорим по-итальянски. Мы пытаемся общаться, используя простые итальянские слова и догадываемся о смысле сказанного. Иногда Пакета использует жесты или говорит что-то по-португальски, когда не знает, как выразить мысль.



Гаттузо частенько посмеивался над нами из-за этого. Он называл нас двумя монголоидами и удивлялся, как мы умудряемся понимать друг друга, учитывая, что никто из нас не говорит по-итальянски, а Пакета и английского не знает», — сказал Пёнтек в интервью, опубликованном на канале Foot Truck на YouTube.

Пакета перешёл в «Милан» из «Фламенго» в январе текущего года.