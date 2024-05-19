Кассьерра оформил первый пента-трик в истории РПЛ

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 5:1 в пользу гостей.

В составе гостей все пять голов забил нападающий Матео Кассьерра. Он стал первым игроком в истории РПЛ, который сумел оформить пента-трик.

Отметим, что Российская Премьер-Лига появилась в 2001 году.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и располагается на третьей строчке.