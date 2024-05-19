«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра оформил покер в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Спустя пять минут форвард санкт-петербургской команды забил второй мяч, оформив тем самым дубль. Уже через две минуты, на 11-й минуте встречи нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате удалось отквитать один мяч. Под занавес первого тайма, на 45-й минуте Матео Кассьерра оформил хет-трик после передачи полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Уже на 46-й минуте колумбийский форвард «Зенита» забил свой четвёртый мяч в этой игре.

После 28 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.