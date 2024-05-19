Кассьерра — второй игрок в истории «Зенита», оформивший пента-трик в официальных матчах

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 5:1 в пользу гостей.

В составе гостей все пять голов забил нападающий Матео Кассьерра. Он стал вторым игроком в истории «Зенита», оформившим пента-трик.

Впервые пять мячей в одной игре в истории санкт-петербургского клуба забил нападающий Александр Кержаков. Это случилось в матче 1/16 финала Кубка России 2004 года, когда форвард оформил пента-трик в ворота омского «Иртыша». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу «Зенита».