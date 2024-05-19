«Ман Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд
Поделиться
Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 18:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Фоден – 2' 2:0 Фоден – 18' 2:1 Кудус – 42' 3:1 Родри – 59'
По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.
Таким образом, «Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд.
Напомним, второе место в турнирной таблице АПЛ занял «Арсенал», у которого 88 очков. «Ливерпуль» стал третьим с 82 очками.
Комментарии
- 19 мая 2024
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:11
-
20:10
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:31
-
19:22
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:03
-
18:56
-
18:53
-
18:52
-
18:52
-
18:50
-
18:39
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:27