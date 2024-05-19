Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд

«Ман Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд
Комментарии

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 18:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Фоден – 2'     2:0 Фоден – 18'     2:1 Кудус – 42'     3:1 Родри – 59'    

По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд.

Напомним, второе место в турнирной таблице АПЛ занял «Арсенал», у которого 88 очков. «Ливерпуль» стал третьим с 82 очками.

Таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android