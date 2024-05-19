«Ман Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 18:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд.

Напомним, второе место в турнирной таблице АПЛ занял «Арсенал», у которого 88 очков. «Ливерпуль» стал третьим с 82 очками.