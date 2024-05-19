Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал лучшим игроком сезона АПЛ по системе «гол+пас»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер набрал 33 (22+11) очка по системе «гол+пас» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги. 22-летний футболист стал лучшим игроком сезона по этому показателю, опередив на одно очко нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Для Палмера, являющегося воспитанником «Манчестер Сити», этот сезон стал первым в составе «Челси». Всего в 44 матчах за клуб он забил 25 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с «синими» рассчитан до лета 2030 года.

Топ-5 игроков АПЛ сезона-2023/2024 по системе «гол+пас»:

Коул Палмер («Челси») — 33. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 32. Олли Уоткинс («Астон Вилла) — 32. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 28. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 27.

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